Ενεργή ήταν μέχρι το τέλος η συμμετοχή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν. Στο πλαίσιο αυτό, χθες Δευτέρα, μίλησε στο τηλέφωνο με ψηφοφόρους την ώρα που περίμεναν στην ουρά για να ψηφίσουν.

Οι ψηφοφόροι είχαν ειδοποιηθεί ότι τους καλέσουν στο τηλέφωνο και ότι θα μιλούσαν με κάποιον από την εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν, για μοιραστούν την εμπειρία τους από τις εκλογές και την ψηφοφορία. Όταν συνειδητοποιούσαν ότι πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο, η έκπληξή τους ήταν μεγάλη.

You could be the difference between someone making it out to the polls or staying home. And many states could be decided by a handful of votes. Join me and make some calls for Joe in the last few days of this election: https://t.co/FZknijCx0E pic.twitter.com/XGUnAArRXW

«Ήταν τρελό! Δεν περίμενα ότι θα μιλούσα με τον Ομπάμα», είπε ψηφοφόρος στο Ουισκόνσιν.

«Εμείς ψηφίσαμε γιατί θέλουμε μια καλύτερη ζωή», είπε ένας άλλος στην Αριζόνα. «Και αυτό ήταν υπέροχο».

Μέσω Twitter, ο τέως Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον Τζο Μπάιντεν προκειμένου εκείνος και η Καμάλα Χάρις να «χτίσουν» καλύτερα τη χώρα.

Οπως έγραψε στο μήνυμά του ο Ομπάμα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρισκόταν πάντα δίπλα του όταν έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις, ενώ τόνισε πως τον έκανε καλύτερο πρόεδρο.

For eight years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. And today, we have the chance to elect Joe and Kamala to build our country back better. But it’s going to take every single one of us. Vote: https://t.co/XdZz4dh82T https://t.co/Tg95bMztqT

— Barack Obama (@BarackObama) November 3, 2020