Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ έκαναν οι Βρετανοί το Σαββατοκύριακο στην Αγγλία προτού τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο lockdown.

Μετά τις ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον για τα μέτρα που θα ισχύσουν για τουλάχιστον έναν μήνα από την προσεχή Πέμπτη πανικόβλητοι καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από καταστήματα τροφίμων και σουπερμάρκετ αδειάζοντας τα ράφια από είδη πρώτης ανάγκης.

Ζυμαρικά, κονσέρβες, τρόφιμα μακράς διαρκείας, ψωμί, γάλα και χαρτιά υγείας εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία, ενώ οι εικόνες με τα «ξεχειλισμένα» καρότσια θύμισαν έντονα εκείνες του πρώτου lockdown στη Βρετανία.

Στο Λονδίνο, σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ η αναμονή για διανομή κατ’ οίκον φτάνει μέχρι και τον Δεκέμβριο.

