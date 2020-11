Μπορεί να πλησιάζει σιγά-σιγά στο στο τέλος του, αλλά το 2020 δείχνει ακόμα τις «ορέξεις» του καθώς ο ισχυρότερος τυφώνας της χρονιάς χτυπάει αυτές τις ώρες τις Φιλιππίνες.

Πρόκειται για τον τυφώνα Γκόνι, έναν από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που ακουμπάει σε στεριά στην πρόδφατη ιστορία, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 4 νεκρούς και απίστευτες καταστροφές.

Over a million residents in the typhoon's path have been evacuated, with authorities describing conditions as "catastrophic". pic.twitter.com/OaXNRrO9Hi

A super typhoon — the world's strongest this year— has made landfall in the eastern Philippines.

Ο τυφώνας Γκόνι ή Ρόλι, όπως αποκαλείται στις Φιλιππίνες, συνοδεύεται από δυνατές βροχές, ανέμους ταχύτητας 215 χιλιομέτρων/ώρα και ριπές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 265 χλμ./ώρα.

Ο Γκόνι έφτασε στο νησί Καταντουάνες των Φιλιππίνων σήμερα γύρω στις 05:00 τοπική ώρα (24:00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χιλιομέτρων την ώρα, οι οποίοι σάρωσαν στέγες, έριξαν δέντρα και προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες.

Ο τυφώνας Γκόνι, ο οποίος είχε αρχικά καταταχθεί στην κατηγορία των «υπερτυφώνων», υποβαθμίστηκε κατά το πέρασμά του από την νήσο Λουζόν κατευθυνόμενος προς την Μανίλα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Καταστροφικοί άνεμοι και έντονες ως καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις» αναμένονται τις προσεχείς 12 ώρες στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει ο τυφώνας, και κυρίως στις επαρχίες που βρίσκονται κοντά στην πρωτεύουσα, προειδοποιούσε η υπηρεσία αυτή χθες Σάββατο, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε αυτές τις ζώνες».

Ο Γκόνι έφτασε στις Φιλιππίνες μια εβδομάδα μετά τον Μολάβε, ο οποίος έπληξε την ίδια περιοχή και προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων. Επίσης πλημμύρισε μεγάλη αγροτική περιοχή προτού συνεχίσει την πορεία του προς το Βιετνάμ.

HAPPENING NOW – Footage from Albay, a province in the Philippines located in the Bicol Region in Luzon, as Super Typhoon #Goni makes landfall.

This footage is sent by my friend who's from Albay. Let's pray for everyone's safety.#RollyPH #Philippines #BicolRegion pic.twitter.com/KnrJ1vQH9i

