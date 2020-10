Η ΤΣΣΚΑ αντιμετωπίζει στην Άλμπα Βερολίνου στη Μόσχα, με τους Ρώσους να αγωνίζονται χωρίς τους Κάιλ Χάινς, Γιάνις Στρέλνιεκς και Σεμέν Αντόνοφ, όμως έχουν ήδη σε τρομερή μέρα τον Μάικ Τζέιμς που έχει ήδη φτάσει τους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Μάλιστα στον Αμερικανό γκαρντ ανήκει και το καλάθι του ματς ως τώρα, με τον Τζέιμς να πετάει την μπάλα εκτός ισορροπίας με βήμα στα πλάγια και να πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο δίποντο.

Φυσικά δεν προκαλεί έκπληξη, αφού ο ιδιόρρυθμος Αμερικανός έχει συνηθίσει τους φίλους των Ρώσων σε ανάλογες προσπάθειες.

