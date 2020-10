Οι ρωσικές αρχές έδωσαν σήμερα εντολή να εκκενωθούν περισσότερα από 10 χωριά στην περιοχή του Ριαζάν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παρακείμενη αποθήκη πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από μια μικρή εστία σε έκταση με χόρτα εντός της περιμέτρου της αποθήκης πυρομαχικών η οποία επεκτάθηκε λόγω του ισχυρού ανέμου στην αποθήκη πυρομαχικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμή περισσότεροι από 1600 κάτοικοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δυτικής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής η πυρκαγιά σημειώθηκε στην αποθήκη πυρομαχικών στην κατοικημένη περιοχή Ζελτούχινο και προκλήθηκε σε έκταση με χόρτα, με αποτέλεσμα η φωτιά λόγω του ισχυρού ανέμου να μεταδοθεί στην αποθήκη πυρομαχικών πυροβολικού. Η μονάδα της πυροσβεστικής ξεκίνησε αμέσως το έργο της κατάσβεσης, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή ακούγονται στην επικράτεια της αποθήκης μεμονωμένες εκρήξεις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Igor a encore laissé un megot trainer.😱😨 Explosion d’un dépôt de munition pres de Ryazan en Russie Russia evacuates more than 10 villages after munitions depot explosions in Ryazan region southeast of Moscowpic.twitter.com/W1UdYnI4CM — Harry Boone (@towersight) October 7, 2020

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται οι εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών. Ένας μάρτυρας που εμφανίζεται σένα από τα βίντεο δηλώνει ότι θραύσματα και στάχτη έπεφταν από τον ουρανό. Ωστόσο το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι δεν μπορεί αν επιβεβαιώσει τις δηλώσεις στα βίντεο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, ενώ από τα θραύσματα που εκτοξεύονται προκλήθηκε πυρκαγιά σε χορτολειβασική έκταση στο χωριό Κουζμίνκί-1 που βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την αποθήκη πυρομαχικών. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης οι εκρήξεις ακούγονται κάθε 5-10 δευτερόλεπτα.

BREAKING VIDEO 2: Ryazan explosion in Russia damaged a lot of houses in the nearby area. #Russia #Ryazanpic.twitter.com/VtJkcWBIDU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2020

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι ο αυτοκινητόδρομος στην περιοχή έκλεισε και περισσότερα από 10 χωριά εκκενώθηκαν σε μια ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται σε απόσταση 260 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Από την Μόσχα με προορισμό την περιοχή του Ριαζάν αναχώρησε ο υπουργός Εκτάκτων αναγκών Γιεβγκένι Ζίνιστσεφ , μεταδίδει το πρακτορείο TASS..

Πυρκαγιές και εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού σημειώνονται τα τελευταία χρόνια προκαλώντας πολλές επικρίσεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν σ αυτές.