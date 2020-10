Ήταν Μάιος του 2018, όταν Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι τέθηκαν αντιμέτωποι τελευταία φορά.

Αυτό συνέβη στον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νου», με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να λήγει ισόπαλη 2-2.

Από τότε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια, και όπως φαίνεται ήρθε η ώρα να τους δούμε και πάλι αντιπάλους στο ίδιο χορτάρι.

Η κληρωτίδα είχε κέφια και ανέδειξε τιτανομαχία μεταξύ των δύο κορυφαίων την τελευταία δεκαπενταετία, με τις Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον έβδομο όμιλο του Champions League.

Φόντο το γόητρο, η πρώτη θέση και η πρόκριση στους «16».

Ντιναμό Κιέβου και Φερεντσβάρος οι άλλες δύο ομάδες του γκρουπ.

Ποιος όμως έχει την παράδοση υπέρ του;

Συνολικά κατά το παρελθόν, Μέσι και Κριστιάνο έχουν κοντραριστεί 35 φορές (2.806′ κοινά λεπτά συμμετοχής): 18 στη La Liga, πέντε στο Copa Del Rey, τέσσερις στο ισπανικό Super Cup, δύο σε φιλικούς αγώνες και ακόμη πέντε στο Champions League, με τον «CR7» να αγωνίζεται για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις δύο αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αργεντινός σταρ και έξι φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» κρατάει γερά τα ηνία.

Μετρά 16 νίκες έναντι των δέκα νικηφόρων αποτελεσμάτων του Ρονάλντο, με 22 γκολ για τον Μέσι και 19 για τον Πορτογάλο.

Να σημειωθεί ότι αυτή θα αποτελέσει την πρώτη φορά που οι δυο τους θα τεθούν αντιμέτωποι στο πλαίσιο των ομίλων.

Τα ημιτελικά του Champions League της σεζόν 2010/11 αποτελούν την ύστατη φορά που Ρονάλντο και Μέσι βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο για το συγκεκριμένο θεσμό.

Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 2-0 στο «Μπερναμπέου» και σε συνδυασμό με το 1-1 της ρεβάνς προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Η μονομαχία μεταξύ των δύο ξεχωρίζει από το φετινό Champions League και όλοι περιμένουν σπουδαίους αγώνες με… άρωμα El Classico.

WE GET TWO MATCHES OF RONALDO VS. MESSI IN THE #UCL GROUP STAGES 🍿 pic.twitter.com/WwgdTKE7Wg

— B/R Football (@brfootball) October 1, 2020