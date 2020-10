Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του προσερχόμενος στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής και αφού είχε μπαράζ επαφών.

Η Τουρκία έχει να επιλέξει ανάμεσα στον διάλογο και την διπλωματία ή την κλιμάκωση και τη λήψη μέτρων εναντίον της, ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα από τις Βρυξέλλες στην Τουρκία τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της Άγκυρας αποτελεί παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου.

«Η ΕΕ θα συζητήσει με θάρρος και ειλικρίνεια τι σχέση πρέπει να έχει με την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο: Η τουρκική προκλητικότητα, είτε εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες, είτε εκδηλώνεται μέσω μιας ακραίας ρητορικής δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Και αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο χωρών της ΕΕ αλλά και γιατί αυτή η συμπεριφορά θίγει γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο.

Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας: Ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου, της διπλωματίας, ένας διάλογος που πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση, η οποία αναπόφευκτα αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από τη ΕΕ, εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει το ίδιο αλλά θα πρέπει να το πράξει με συνέπεια και σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συζήτηση» που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Happy to meet 🇬🇷Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO ! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB

Η κα Λάιεν δήλωσε για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι «θα συζητήσουμε το ζήτημα της Τουρκίας. Είμαι σίγουρη ότι το Συμβούλιο θα επαναβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία υπάρχουν δύο πιθανότητες: ή θα υπάρξει αύξηση των εντάσεων κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε ή θα υπάρξει αποκλιμάκωση και κινούμαστε προς εποικοδομητική σχέση. Αυτό είναι που θέλουμε. Αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια εργαλειοθήκη στη διάθεση της ΕΕ. Θέλουμε αποκλιμάκωση. Επιθυμούμε μία θετική ατζέντα».

