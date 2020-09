Η ανακάλυψη στα όξινα νέφη της Αφροδίτης αερίου που συνδέεται με την ύπαρξη ζωής, της φωσφίνης, είναι ίσως το σημαντικότερο γεγονός στην έρευνα για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής, σύμφωνα με τη NASA.

Ο διευθυντής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας χαιρέτισε αυτήν την επιστημονική ανακάλυψη, τονίζοντας ότι θέλει πλέον να δώσει προτεραιότητα στη μελέτη της Αφροδίτης, η οποία είχε «παραμεληθεί» αφού όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Αρη.

«Ζωή στην Αφροδίτη; Η ανακάλυψη φωσφίνης, προϊόντος της αναερόβιας βιολογίας, είναι μέχρι σήμερα το σημαντικότερο γεγονός στην έρευνα για τον εντοπισμό ζωής εκτός της Γης», έγραψε στο Twitter ο Τζιμ Μπρίντενσταϊν.

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020