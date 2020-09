«Βόμβα» αποχώρησης στο NBA.

Ο Μάικ Ντ’ Αντόνι αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Χιούστον Ρόκετς μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski του «ESPN», ο 69χρονος τεχνικός ενημέρωσε τους διοικούντες ότι δεν θα επιστρέψει στον πάγκο των Ρόκετς.

Έτσι, θα παραμείνει ελεύθερος και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε με το πέρας της φετινής χρονιάς, η οποία τελείωσε άδοξα για τους Ρόκετς, καθώς αποκλείστηκαν από τους Λέικερς.

ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020