Η Ισπανία έχει στήσει το δικό της πάρτι κόντρα στην Ουκρανία, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να προηγείται με 3-0 χάρη στα δυο γκολ του Σέρχιο Ράμος και ένα του Φατί.

Μάλιστα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα με το γκολ που σημείωσε έγραψε ιστορία με το εθνόσημο, καθώς έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της σε ηλικία 17 ετών και 311 ημερών, ξεπερνώντας τον Φερνάντο Τόρες, ο οποίος είχε σκοράρει στις 26 Μαρτίου του 2005, σε φιλικό κόντρα στην Κίνα.

17-year-old Ansu Fati becomes Spain’s youngest ever goalscorer with a beautiful strike 🇪🇸✨ pic.twitter.com/17gG5Nqypi

— B/R Football (@brfootball) September 6, 2020