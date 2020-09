Οι Μάβερικς πάλεψαν απέναντι στους Κλίπερς αλλά δεν τα κατάφεραν και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έκανε τα πάντα στον αγώνα (παραλίγο να φτάσει σε ακόμα ένα triple-double), αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 111-97 και δεν συνεχίζουν στα playoffs.

Ωστόσο, ο παλαίμαχος θρύλος της ομάδας, Ντιρκ Νοβίτσκι, εξέφρασε την ανυπομονησία και την αισιοδοξία του για αυτά που έρχονται στο μέλλον.

Με μια ανάρτηση στο Twitter, ο Νοβίτσκι τόνισε ότι περιμένει πολλά στο μέλλον από την ομάδα των Ντάλας Μάβερικς.

Δείτε παρακάτω το tweet:

Lots to be proud of and lots to look forward to!!! #mffl

— Dirk Nowitzki (@swish41) August 30, 2020