Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, οδήγησε τη φετινή περίοδο τους reds στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια, με πολύ καλές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ως εκ τούτου, ο γερμανός τεχνικός αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της Premier League για την περίοδο 2019-20.

Σημειώνεται ότι κατά την παρουσία του στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ο 53χρονος έχει κατακτήσει επίσης ένα Champions League, ένα ευρωπαϊκό Super Cup αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ η εν γένει αγωνιστική εικόνα της ομάδας έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Premier League συνεχάρη τον Κλοπ μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, ενώ το ίδιο έκανε και η Λίβερπουλ στους λογαριασμούς της στα social media.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

— Premier League (@premierleague) August 15, 2020