Με έναν ξεχωριστό τρόπο αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν κατά μιας έρευνας με τίτλο «Επικράτηση μη επαγγελματικού περιεχομένου μεταξύ των αγγειοχειρουργών», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Vascular Surgery, γιατροί και νοσηλεύτριες αναρτούν φωτογραφίες τους με μαγιό μπικίνι στα social media.

Οι συγγραφείς της μελέτης χαρακτήριζαν «απρεπή ένδυση» τις φωτογραφίες γυναικών με στολές Halloween, μαγιό ή εσώρουχα. Την έρευνα που προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων για σεξισμό και διακρίσεις, υπογράφουν άνδρες, που για να συλλέξουν στοιχεία δημιούργησαν «ουδέτερους» (σ.σ ψεύτικους) λογαριασμούς και παρακολουθούσαν επαγγελματίες του χώρου της υγείας στα social media.

Οι συγγραφείς της μελέτης, παρακολούθησαν χωρίς την συγκατάθεσή τους 480 γιατρούς και υπολόγισαν ότι 235 είχαν αναγνωρίσιμα προφίλ στα social media (Facebook, Instagram και Twitter. Κατά του ίδιους, το 25% είχε δυνητικά μη επαγγελματικό περιεχόμενο ενώ το 3,4% είχε «ξεκάθαρα μη επαγγελματικό περιεχόμενο».

Ανάμεσα στα δήθεν κριτήρια ήταν το κατά πόσο είχαν φωτογραφηθεί πίνοντας αλκοόλ ή με μαγιό. Γυναίκες του χώρου της υγείας αντέδρασαν στους χαρακτηρισμούς και άρχισαν να αναρτούν μηνύματα υπέρ της γυναικείας ενδυνάμωσης, συνοδεύοντας τα ποστ με φωτογραφίες τους από τον χώρο εργασίας αλλά και από την παραλία με μπικίνι. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, κανένας από τους συγγραφείς της έρευνας δεν ανταποκρίθηκε στις κρούσεις του New York Post για κάποιο σχόλιο.

To ψηφιακό κίνημα #MedBikini που δημιουργήθηκε αυθόρμητα απέναντι στην έρευνα, για τις αυθαίρετες και σεξιστικές σε μεγάλο βαθμό αξιολογήσεις. Χρήστες στο Twitter, γιατροί και φοιτητές ιατρικής, ζητούν την απόσυρση της έρευνας, εγείροντας ερωτήματα για το πως χρηματοδοτήθηκε και δημοσιεύτηκε.

I am a doctor, I am learning to surf as well as many other things. If I decide to publish it on my professional networks, nothing prevents me from being able to do it. Neither misogynist doctor, nor “prestigious Medical Journal” will prevent it 👊🏼 #medbikini #challengeaccepted pic.twitter.com/daHsnBeoSK — Olga Macias (@olga_m_m) July 27, 2020

the most recent data shows you can actually wear whatever you want 🤯 😉 #MedBikini pic.twitter.com/K9DBlKLa3w — dom (@dominique_cox) August 2, 2020

Como eu me visto no meu tempo livre não dita a minha capacidade profissional #MedBikini pic.twitter.com/vlua30yA0m — Ana Basso (@bassoanac) July 28, 2020

Anyone in the Medical Field should not feel unprofessional when they post pictures of themselves in a bathing suit. I'm a Cardiac ICU Nurse. We can save lives in any outfit. #MedBikini pic.twitter.com/cU6mhm14In — Miss_Katsreckless (@KatsReckless) July 28, 2020

Resulta que se ha publicado un estudio que considera 'unprofessional' que los médicos publiquen fotos en bikini en sus redes sociales. Pues ya soy médico y aquí estoy, siendo 'unprofessional''. #MedBikini pic.twitter.com/MFLjK5MzBG — MARÍA MÓNICA (@monicardenasm) July 28, 2020

"Estudo" publicado no Journal of Vascular Surgery sugere ser "conduta inadequada" mulheres médicas postarem fotos de biquini ou com copo de cerveja. Estudo feito por 3 homens! Não é a roupa que eu uso no meu tempo livre que dita a minha competência profissional! #MedBikini pic.twitter.com/fk5ncILnrS — Letícia Camargo 🇦🇹 (@_leticamargo) July 27, 2020