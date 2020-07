Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Σάββατο και πολλοί πυροβολισμοί έπεσαν εν μέσω διαδήλωσης Black Lives Matter στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί την ώρα που ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποιούσε πορεία φωνάζοντας «Πάνω οι γροθιές! Αντεπιτεθείτε!».

Shots are fired during a protest in downtown Austin with at least one person hospitalized in critical condition. pic.twitter.com/XyfhMLUlAz

— Alex Salvi (@alexsalvinews) July 26, 2020