Η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα ότι όλοι οι ταξιδιώτες από την Ισπανία που θα φθάνουν στη χώρα από απόψε μετά τα μεσάνυχτα, θα πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες σε καραντίνα στην περίπτωση που έχουν προσβληθεί από κοροναϊό, γράφει η εφημερίδα Sunday Times.

«Δεύτερο κύμα της Covid-19 στη χώρα οδήγησε στην απόφαση να αφαιρεθεί η Ισπανία από τον κατάλογο των ασφαλών χωρών», έγραψε ο Τιμ Σίπμαν, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας, στο Twitter.

BREAKING: Govt to announce shortly that tourists in Spain will have to quarantine for two weeks when they return (unless they're back by midnight tonight). Second wave of Covid-19 there has prompted decision to kick Spain off the safe country list

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) July 25, 2020