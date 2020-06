Καταστροφικός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε περιοχή στα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό Ωκεανό χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, κατά τον πρώτο απολογισμό των αρχών, να αποκοπούν απομακρυσμένα χωριά, αλλά και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια που απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην πρωτεύουσα.

Οι θάνατοι αναφέρθηκαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην πολιτεία Οαχάκα, ορεινή περιοχή γνωστή για τον καφέ της, το μεσκάλ και τα δείγματα αρχιτεκτονικής της περιόδου των ισπανών αποικιοκρατών.

(Φωτογραφία Reuters)

Πτώσεις βράχων απέκλεισαν ορεινούς δρόμους ανάμεσα στην ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας και τις ακτές. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φθάσουν σε όλα τα χωριά όπου έχουν αναφερθεί ζημιές, γεγονός που εγείρει φόβους πως τα θύματα ενδέχεται να αποδειχθούν πολύ περισσότερα.

Πολιτειακός αξιωματούχος εξήγησε πως σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να φθάσουν στην κοινότητα Σάντα Καταρίνα Σαναγκία, κοντά στο επίκεντρο, όπου ο σεισμός προκάλεσε καταρρεύσεις σπιτιών και ολόκληρων κομματιών από πλαγιές βουνών, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι.

Οι αρχές λαμβάνουν μηνύματα από κινητά τηλέφωνα ανθρώπων που ζητούν βοήθεια, τόνισε ο αξιωματούχος.

Κλινική και παλιές εκκλησίες σε ορεινά χωριά κοντά στο επίκεντρο υπέστησαν τρομακτικές ζημιές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020