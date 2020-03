Η Γερμανίδα καγκελάριος, η οποία παραμένει σε αυτοαπομόνωση παρά τα δύο αρνητικά τέστ που έχει κάνει, μίλησε η ίδια για το πώς νιώθει αυτό το διάστημα που είναι σε εκούσια καραντίνα, τι την απασχολεί περισσότερο και ανέφερε πράγματα σχετικά με τη διακυβέρνηση μέσω βιντεοκλήσεων – το ηχητικό ανήρτησε η Deutsche Welle

What's it like to self-quarantine? Angela Merkel can tell you:pic.twitter.com/qWqIRvOGox

— DW News (@dwnews) March 27, 2020