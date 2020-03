Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ο οποίος εδώ και καιρό έχει εκφράσει την ανησυχία του για τους κινδύνους από την εξάπλωση του κοροναϊού, κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να σφραγίσει τις ΗΠΑ για 30 ημέρες, δηλώνοντας ότι οι τιμές των μετοχών «θα εκτοξευτούν» αν εφαρμοστούν τέτοιου είδους περιορισμοί.

«Η μόνη απάντηση είναι να σφραγίσουμε τη χώρα για τις επόμενες 30 ημέρες και να κλείσουμε όλα τα σύνορα» υποστήριξε ο Άκμαν μέσω ανάρτησης που έκανε στο Twitter, προσθέτοντας: «Πείτε σε όλους τους Αμερικανούς ότι μας βάζετε σε ανοιξιάτικες διακοπές διαρκείας στο σπίτι με την οικογένειά μας».

Mr. President, the moment you send everyone home for Spring Break and close the borders, the infection rate will plummet, the stock market will soar, and the clouds will lift. We need your leadership now!

— Bill Ackman (@BillAckman) March 18, 2020