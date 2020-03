Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) υπό τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης του αεροδρομίου Μιτίγκα της Τρίπολης, προκαλώντας μεγάλες ανθρώπινες και υλικές απώλειες στις τάξεις του τούρκων στρατιωτών και μισθοφόρων.

Πανηγυρικές είναι οι αναρτήσεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης στο Twitter για αυτές τις επιθέσεις και τα καταστροφικά, όπως ισχυρίζονται, αποτελέσματά τους.

Η αεροπορική βάση της Μιτίγκα εκκενώνεται από όλο το τουρκικό προσωπικό που επέζησε.

Αν αισθάνεσαι άσχημα με την τύχη σου, θυμήσου πως υπάρχει ένας Τούρκος που τον βομβαρδίζουν στο αεροδρόμιο Μιτίγκα και κλαίει στο καταφύγιο. Άρα δεν είναι και τόσο άσχημη (η τύχη σου).

If your feeling down on your luck , remember there is a Turk being bombarded in Mitiga crying in a bunker.

So it’s not so bad 😜 pic.twitter.com/c99BiUB81f

— M.LNA (@LNA2019M) March 3, 2020