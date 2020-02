Μία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στην Αυστραλία, καθώς ένας πρώην σταρ του ράγκμπι κάηκε ζωντανός στο αυτοκίνητό του μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του, ενώ η σύζυγός του χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σοκαριστική είναι η λεπτομέρεια ότι ο ίδιος ο παλαίμαχος αθλητής φέρεται να έβαλε τη φωτιά.

Ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Ρόουαν Μπάξτερ βρήκε τραγικό θάνατο με τα τρία του παιδιά, ηλικίας κάτω των 10 ετών, όταν το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι η γυναίκα που βγήκε από το αυτοκίνητο με σοβαρά εγκαύματα – η σύζυγός του Μπάξτερ και μητέρα των τριών παιδιών – φώναζε «μου έριξε βενζίνη».

Η ασύλληπτη τραγωδία έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ενός γείτονα, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει την οικογένεια.

Ο γείτονας διέκρινε να βγαίνουν καπνοί μέσα από το αυτοκίνητο και αμέσως έβαλε τις φωνές, κινητοποιώντας και τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι κάλεσαν την πυροσβεστική και έσπευσαν να βγάλουν το ζευγάρι και τα παιδιά μέσα από το αυτοκίνητο.

«Υπάρχουν μωρά» φώναζε κλαίγοντας ο πρώτος γείτονας.

Όπως μεταδίδει η Courier-Mail ο Μπάξτερ μετά την αποχώρησή του από το ράγκμπι ήταν ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μαζί με τη σύζυγό του Χάνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περασμένο Ιανουάριο αστυνομικοί είχαν κληθεί για περιστατικό οικογενειακής βίας που αφορούσε το ζευγάρι με τις ίδες πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαμάχη του Μπάξτερ και της συζύγου του όσον αφορά την κηδεμονία των τριών παιδιών τους ηλικίας κάτω των 10 ετών.

EXCLUSIVE: An eye witness has revealed what happened in the moment of pure evil and cowardice when Rowan Baxter burnt his three tiny children alive in a quiet Camp Hill street. https://t.co/BPql9AgPeT

— The Courier-Mail (@couriermail) February 19, 2020