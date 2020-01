Πάγωσε ο πλανήτης με την είδηση του θανάτου του θρύλου του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του, σε ηλικία 41 ετών, σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια.

Η είδηση προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο καθώς ο Μπράιαντ υπήρξε θρυλική μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ και εμβληματική προσωπικότητα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος, όπου συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Μπράιαντ μαζί με φίλους του.

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt

— Vasu Kulkarni (@Vasu) January 26, 2020