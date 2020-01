Πέρα από τη διεθνή κατακραυγή, το Ιράν έχει να αντιμετωπίσει τα «πυρά» των ίδιων των πολιτών του, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο που η κυβέρνηση Ροχανί διαχειρίστηκε την υπόθεση της συντριβής του ουκρανικού Boeing 737-800.

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέρριψε από λάθος με πύραυλο ένα ουκρανικό αεροσκάφος προκάλεσε οργή στο εσωτερικό της χώρας και για κάποιους Ιρανούς η συγγνώμη των αρχών και τα συλλυπητήρια δεν αρκούν.

Επί ημέρες το Ιράν διέψευδε τις κατηγορίες που του απέδιδε η Δύση ότι ευθύνεται για την συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 176 επιβαίνοντες σε αυτό.

Η παραδοχή του Ιράν

Ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη και ανακοίνωσαν ότι πέρασαν το αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ.

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν».

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Σε δικό του μήνυμα στο Twitter νωρίτερα σήμερα ο ιρανός ΥΠΕΞ Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ επέρριψε μέρος της ευθύνης για την τραγωδία στον αμερικανικό τυχοδιωκτισμό, όπως τον χαρακτήρισε.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Πορεία στην Τεχεράνη

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη.

Η οργή των Ιρανών ξεχειλίζει για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το φιάσκο με το ουκρανικό Boeing.

Oι διαδηλωτές – στην πλειοψηφία τους φοιτητές – φωνάζουν συνθήματα όπως «Ντροπή» και «κάτω οι ψεύτες», ενώ καλούν την κυβέρνηση να παραιτηθεί.

#Tehran, #Iran, 1000s of students protesting against the Iranian Theocratic Regime and the shooting down of Ukrainian flight PS752. Protests, Protests, Everywhere! pic.twitter.com/zfb111e1uk — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) January 11, 2020

Protest at Tehran's Amir Kabir university, students shouting "Shameless" #Iranplanecrash https://t.co/FtdC1GeTqI — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020

Another video from the protest at a university in the Iranian capital where students call for justice over #Iranplanecrash "Resignation is not enough. Prosecution is necessary." https://t.co/Z4FzVSX60W — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020

Αμείλικτα ερωτήματα από τους Ιρανούς

Τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν οι αρχές του Ιράν δεν κατευνάζουν την οργή των Ιρανών, που χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους κατά του κατεστημένου επειδή συγκάλυψε για κάποιες ημέρες την αλήθεια.

«Είναι μια εθνική τραγωδία. Ο τρόπος που την χειρίστηκαν και που την ανακοίνωσαν οι αρχές είναι ακόμη πιο τραγικός», λέει ο Αλί Ανσαρί, ένας μετριοπαθής κληρικός, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Πολλοί Ιρανοί ρωτούν γιατί οι αρχές της χώρας δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο της Τεχεράνης και τον εναέριο χώρο του Ιράν σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την δολοφονία από τις ΗΠΑ του ανώτερου ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί με drone στη Βαγδάτη.

Πριν από λίγες ημέρες οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Σουλεϊμανί.

«Ηταν τόσο προσεκτικοί να μη σκοτώσουν κάποιον Αμερικανό στα αντίποινά τους για τον Σουλεϊμανί. Αλλά δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει πόσο αυτό το καθεστώς ενδιαφέρεται για τους Ιρανούς», λέει η Μίρα Σενταγκατί από την Τεχεράνη.

«Ακούσια; Τι σημαίνει αυτό; Απέκρυπταν επί ημέρες αυτή την τεράστια, τραγική είδηση μόνο για να θρηνήσουν για τον Σουλεϊμανί. Ντροπή σας», γράφει ο Ρεζά Γκαντιανί από την πόλη Ταμπρίζ αναφερόμενος στην δικαιολογία που έδωσαν οι Φρουροί ότι κατέρριψαν το ουκρανικό αεροσκάφος από λάθος.

Οργή στα social media

Ορισμένοι Ιρανοί ζητούν την παραίτηση αξιωματούχων.

«Πήρατε εκδίκηση από τους Ιρανούς», έγραψε στο Twitter ο Αχμάντ Μπατεμπί απαντώντας στη δήλωση του ιρανού προέδρου Χασάν Ρουχανί: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λυπάται βαθιά για το καταστροφικό λάθος».

Really?

Missiles of an anti-aircraft system are not the quarters of your pocket that you spend four days on that to figure out two of those disappeared. You and your criminal regime confessed under the International pressure. #UkrainianPlaneCrash #Flight752 https://t.co/WQ9HFE2QLr — Ahmad Batebi (@radiojibi) January 11, 2020

«Μόνο παραίτηση», έγραψε ένας άλλος χρήστης του Twitter.

«Το τερματίσατε κ.υπουργέ! Καταστρέψατε τα πάντα!», έγραψε η Μπίτα Ραζακί προς τον Τζαβάντ Ζαρίφ στο Twitter.