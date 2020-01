Σε αναζήτηση συμμάχων στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Αφρικής, αναφορικά με τα τεκταινόμενα στη Λιβύη, βρίσκεται ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ υπάρχει δυσφορία στη διεθνή κοινότητα για τις κινήσεις του. Μετά την επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Τυνησία, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετέβη σήμερα στην Αλγερία.

Την ίδια ώρα πάντως, η Τυνησία -πιστή στη θέση της για αποφυγή οποιασδήποτε ξένης επέμβασης στην σπαρασσόμενη από εμφύλιο χώρα- αποφάσισε να μην επιτρέψει την διέλευση τουρκικών δυνάμεων με προορισμό τη Λιβύη.

Βλέποντας τον Ταγίπ Ερντογάν να αποθρασύνεται και να παραμένει πιστός στο σχέδιό του περί αποστολής στρατευμάτων, έντονη είναι η κινητικότητα στην ΕΕ, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου να πραγματοποιούν έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα.

Σύμφωνα με το AFP, το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες για να μιλήσουν, μαζί και με τον επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, για την κατάσταση στη Λιβύη.

Εξάλλου και το Reuters μετέδωσε επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ότι ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να συζητήσει για την κρίση που προκλήθηκε από τον φόνο του πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί και για τη Λιβύη.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάιο, δήλωσε πως η κατάσταση στη Λιβύη συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρώπης, τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Λιβύη αυτή τη στιγμή αποτελεί κίνδυνο για την Ευρώπη όσον αφορά τη μετανάστευση και επίσης για την τρομοκρατία» είπε ο ιταλός υπουργός στους δημοσιογράφους.

«Η συνάντηση αυτή θα γινόταν στη Λιβύη, όμως η κατάσταση εκεί πέρα όσον αφορά την ασφάλεια δεν το επιτρέπει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβαθμίσει τη στρατηγική της στη Λιβύη από αύριο» πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Στο μεταξύ, η διπλή επίσκεψη στην Αλγερία τόσο του πρωθυπουργού της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγιέζ αλ Σαράτζ, όσο και του υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια αλίευσης συμμάχων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο τούρκος ΥΠΕΞ βρίσκεται σήμερα την Αλγερία για «επίσημες συζητήσεις γύρω από τις διμερείς σχέσεις με τις αρχές της Αλγερίας».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγινε δεκτός από τον αλγερινό ομόλογό του, Σάμπρι Μπουκαντούμ, και την πρέσβειρα της Τουρκίας στο Αλγέρι, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς.

Οπως δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας «υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά στις δύο χώρες. Αν συνεργαστούμε, πιστεύουμε ότι θα έρθει ειρήνη και σταθερότητα».

Την Αλγερία όμως επισκέφτηκε την ίδια ημέρα και ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγιέζ αλ Σαράτζ, ο οποίος συναντήθηκε με τον αλγερινό πρόεδρο για να συζητήσουν το ζήτημα της Λιβύης, ενώ νωρίτερα είχαν φτάσει στη χώρα οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών του Σαράτζ.

Η αλγερινή προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση με τον Σαράτζ «επιτρέπει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη και τρόπους να την ξεπεράσουμε».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεύτερο «όχι» είπε η κυβέρνηση της Τυνησίας στα σχέδια Ερντογάν για προώθηση τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη. Ο τούρκος πρόεδρος φέρεται να ζήτησε τη χρήση αεροδρομίων και λιμανιών της Τυνησίας για στρατιωτική χρήση, με τον πρόεδρο της Τυνησίας να απορρίπτει το αίτημά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τυνησία αποφάσισε να παραμείνει πιστή στη θέση της για αποφυγή οποιασδήποτε ξένης επέμβασης στην σπαρασσόμενη από εμφύλιο χώρα.

Ο αλγερινός πρόεδρος, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, κατά τη συνάντησή του με τον λίβυο πρωθυπουργό αποκάλεσε την Τρίπολη «μια κόκκινη γραμμή που κανείς δεν πρέπει να περάσει».

Επίσης, ενθάρρυνε τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να πραγματοποιήσουν τις υποσχέσεις τους για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Λιβύη.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τυνησία, με αίτημα να συμμετάσχει η χώρα σε μια τουρκική συμμαχία στη Λιβύη, συναντώντας ωστόσο την αρνητική απάντηση του τυνήσιου προέδρου, Καϊς Σαϊέντ.

Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό μέτωπο της Λιβύης, η κατάληψη της Σύρτης συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χαφτάρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελεγχόταν από δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση της Τρίπολης μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

Ελεγχόμενα από τον στρατό του Χαφτάρ μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η ζωή στην Σύρτη επανήλθε σε κανονικούς της ρυθμούς.

Video showing #Sirte , this morning.

Life back to normal, with army and police at every junction keeping the people safe.

Viva #Libya #LNA pic.twitter.com/TqDnEJFa6v

— M.LNA (@LNA2019M) January 7, 2020