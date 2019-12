Περίπου εκατό άνθρωποι, κυρίως τουρίστες, βρίσκονταν σήμερα Δευτέρα «πάνω ή γύρω» από το ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, όταν σημειώθηκε ηφαιστειακή έκρηξη και ορισμένοι εξ αυτών αγνοούνται, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν.

«Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησάκι ή γύρω από αυτό. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους αγνοούνται», είπε η Αρντέρν, κάνοντας επίσης λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

«Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και ασφαλώς όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς», πρόσθεσε η επικεφαλής της νεοζηλανδικής κυβέρνησης απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους στο Ουέλινγκτον λίγη ώρα μετά την έκρηξη.

GNS is reporting an eruption at Whakaari/White Island. We are currently assessing the situation and will share information as soon as we can. #Whiteisland #whakaari pic.twitter.com/UcZ4WkGDK4

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

WATCH: Dramatic video shows moment volcano erupts at White Island in New Zealand; an unknown number of people are missing pic.twitter.com/Ei8uMysms4

Πλάνα από κάμερες πάνω στο ηφαίστειο κατέγραψαν περίπου έξι ανθρώπους να βαδίζουν πάνω στο χείλος του κρατήρα περί τις 14:10 τοπική ώρα [03:10 ώρα Ελλάδας].

Η δήμαρχος της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Γουάιτ, επιβεβαίωσε στο Radio New Zealand ότι υπάρχουν τραυματίες. «Δεν είμαι σίγουρη για την έκταση ή τη φύση των τραυμάτων τους», είπε και πρόσθεσε πως γιατροί αναμένουν να διακομιστούν τα θύματα για να τους προσφέρουν φροντίδες.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.

The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019