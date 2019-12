Θα αυξηθεί δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός των νεκρών στην τραγωδία της Νέας Ζηλανδίας, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η αστυνομία σε ανακοίνωσή της κατέστησε σαφές πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα για όσους βρίσκονταν πάνω στη νήσο Γουάιτ.

Οι αρχές δεν αναμένουν να βρουν άλλους επιζώντες έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου από την οποία έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ανθρώπων, αριθμός ωστόσο που δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με το Reuters, έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για 18 τραυματίες.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio New Zealand μετέδωσε ότι η κατάσταση μερικών από τους τραυματίες είναι σοβαρή.

«Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής»

«Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής» ανέφερε η αστυνομία έπειτα από τις αναγνωριστικές πτήσεις που πραγματοποίησαν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη πάνω από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

«Η αστυνομία θεωρεί ότι όποιος θα μπορούσε να έχει απομακρυνθεί ζωντανός από το νησί, διασώθηκε την ώρα της εκκένωσης» σημειώνει η ανακοίνωση.

Ο αριθμός των αγνοούμενων μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρος. Το CNN κάνει λόγω για 23, ενώ τα τοπικά μέσα για 27. Την ίδια ώρα, οι διασώστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν εξαιτίας του φόβου για νέα έκρηξη, ενώ αυτή τη στιγμή είναι νύχτα στη Νέα Ζηλανδία.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Περπατούσαν πάνω στον κρατήρα

Ο αναπληρωτής επίτροπος Νέας Ζηλανδίας Τζον Τιμς δήλωσε ότι στο νησί Γουάιτ βρίσκονταν τόσο ξένοι όσο και Νεοζηλανδοί τη στιγμή της έκρηξης. Κάμερα η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στο ηφαίστειο Ουακατάνε και την οποία διαχειριζόταν η Υπηρεσία Γεωλογικών Κινδύνων της Νέας Ζηλανδίας GeoNet δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να περπατά κοντά στο χείλος του κρατήρα, όπου η παρουσία λευκού καπνού σε χαμηλό επίπεδο είναι διαρκής λίγο προτού σημειωθεί η έκρηξη στις 14:11.

Δεν είναι σαφές αν η ομάδα, η οποία φαίνεται να περιλάμβανε περίπου 12 ανθρώπους, κλήθηκε να απομακρυνθεί ή απλώς συνέχισε την περιήγησή της αγνοώντας τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Footage shows a large ash cloud rising from the White Island volcano in New Zealand on Monday. Many tourists are still missing #WSJWhatsNow pic.twitter.com/Q7xBE71fxi — The Wall Street Journal (@WSJ) December 9, 2019

Το επόμενο πλάνο που κατέγραψε η κάμερα είναι στις 14:20 και δείχνει ένα κομμάτι εξαρτήματος σαν να έχει πέσει ή να έχει καταστραφεί η κάμερα. Οι άλλες τρεις κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο ηφαίστειο δείχνουν μια παρεμφερή αλληλουχία εικόνων με εκείνη που έχει καταγραφεί στις 14:20.

Η κάμερα από τον πυθμένα του ηφαιστείου γίνεται μαύρη, η κάμερα από το δυτικό χείλος του κρατήρα δείχνει μια πελώρια στήλη μαύρου και γκρίζου καπνού. Μια κάμερα που δείχνει ολόκληρο το νησί από την ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σε απόσταση περίπου 50 χλμ., κατέγραψε τη στήλη καπνού να υψώνεται χιλιάδες πόδια προς τον ουρανό.

Συγκλονιστικά πλάνα από το σημείο

Tourist Michael Schade stood at the crater of New Zealand’s White Island volcano minutes before it erupted and shared his terrifying experience in a series of messages and videos posted on social media https://t.co/mQkhU1tTUf pic.twitter.com/njw83zAZww — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

A volcano erupting in New Zealand has left at least five dead and many unaccounted for Police say conditions are hampering the rescue operationhttps://t.co/pdDRUcp8ZD pic.twitter.com/gAQA8lKsuG — BBC News (World) (@BBCWorld) December 9, 2019