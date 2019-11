Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίσθηκαν σήμερα σε σύγκρουση ανάμεσα σ’ ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό στη δυτική Σλοβακία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

UPDATE: The number of victims of the #crash near #Nitra was reviewd to 12 dead and 17 injured. Highschool students are among the victims. Five people in a serious condition were admitted to the Faculty Hospital in Nitra. (photo:Policia SR) #Slovakia pic.twitter.com/H6F2ZE1y3Y

