Κυρώσεις στην κεντρική τράπεζα του Ιράν επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, τις οποίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διέπραξαν Ιρανοί, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.

«Μόλις επιβάλαμε κυρώσεις στην κεντρική τράπεζα του Ιράν. Αυτό μόλις έγινε» σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τις «αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν ποτέ επιβληθεί σε μια χώρα».

Ο Τραμπ δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τις κυρώσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, είπε πως η τράπεζα ήταν το τελευταίο καταφύγιο της Τεχεράνης για την άντληση κεφαλαίων.

President Trump: "We have just sanctioned the Iranian national bank. … It's going to be at the highest level of sanctions” https://t.co/8WuifZpCc3 pic.twitter.com/qMrZQusNxr

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 20, 2019