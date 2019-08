Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ κατηγόρησε σήμερα τους διαδηλωτές ότι προσπαθούν να «θέσουν υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία» της πόλης, όπου το δίκτυο του μετρό παρέλυσε από τις δυναμικές κινητοποιήσεις σε μια ημέρα γενικής απεργίας που σημαδεύτηκε από νέες συγκρούσεις με την αστυνομία.

At one point, Hong Kong police even fired tear gas at journalists in Wong Tai Sin. #HongKong #Hongkongprotest #antiEALB #antiELABhk pic.twitter.com/IbEtQg9iDG

