Η μεγαλύτερη ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού είναι γεγονός, λίγη ώρα μετά τη σπουδαία συμφωνία του Καουάι Λέοναρντ με τους Κλίπερς. Φυσικά αυτή είναι η μετακόμιση του Πολ Τζορτζ στους Κλίπερς και το Λος Άντζελες, όπου θα συναντήσει τον MVP των φετινών τελικών.

Ο ενθουσιασμός που επικρατεί από τη διπλή βόμβα των Κλίπερς είναι τεράστιος και φαίνεται και από τις πρώτες αντιδράσεις του ίδιου του Πολ Τζορτζ.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είναι εκστασιασμένος από την ανταλλαγή του, αφού επιστρέφει στη γενέτειρα του και όπως θα δείτε στο βίντεο παρακάτω δεν το κρύβει καθόλου.

Ο Τζορτζ ήθελε να φύγει από τους Θάντερ και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και το γεγονός ότι επέστρεψε στην πόλη που γεννήθηκε τον έχει «φτιάξει» ακόμα περισσότερο.

🗣"We coming home."

Safe to say PG is excited about being traded to the Clippers. (via austinmcbroom/IG) pic.twitter.com/zVuugYEBmE

