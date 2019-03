Τη δίκη της μάχη για άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ δίνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τη νίκη επί της Χαλ (3-0) να βρίσκεται στο -2 από την 6η θέση, που οδηγεί στα πλέι οφ.

Η ομάδα του Μάρτιν Ο’νιλ έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου στο δεύτερο ημίχρονο και με πρωταγωνιστή τον Καρίμ Ανσαριφάρντ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Ιρανός επιθετικός έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τα χρώματα της Νότιγχαμ, καθώς έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ και σκόραρε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Μια σπουδαία εμφάνιση, η οποία μάλιστα έγινε υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης των Ρεντς, βρέθηκε χθες το απόγευμα στο Σίτι Γκράουντ και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Χαλ. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που επισκέπτεται το ιστορικό γήπεδο της βρετανικής ομάδας, με τους φιλάθλους να επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε τον αγώνα με την Χαλ και είδε με ικανοποίηση την ομάδα του να κερδίζει με 3-0. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ στην ομιλία του μετά το τέλος του αγώνα ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την υποδοχή και τόνισε ότι όλοι μαζί θα παλέψουν για να επαναφέρουν την ομάδα στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σας ευχαριστώ για την υπέροχη υποδοχή. Η στήριξή σας στην ομάδα ήταν φανταστική. Μαζί θα παλέψουμε για να επαναφέρουμε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο εκεί που ανήκει».

🗣 “Thank you for the wonderful welcome yesterday. Your support of the club is fantastic. Together we will keep fighting to take this historical football club back to where it belongs.” #NFFC

