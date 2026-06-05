Χωρίς Νεϊμάρ η Βραζιλία στο φιλικό κόντρα στην Αίγυπτο

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Εκτός της αποστολής της Βραζιλίας για το φιλικό προετοιμασίας με την Αίγυπτο στο Κλίβελαντ θα παραμείνει ο Νεϊμάρ, καθώς συνεχίζει εντατική αποθεραπεία για πρόβλημα στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CBF).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 34χρονος επιθετικός δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα και θα παραμείνει στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα συνεχίσει πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης.

Ο αρχηγός και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας ταλαιπωρείται από θλάση δευτέρου βαθμού στη γάμπα, έναν τραυματισμό που αφορά μερική ρήξη μυϊκών ινών.

Παρά τον τραυματισμό, το τεχνικό επιτελείο της «σελεσάο» εμφανίζεται αισιόδοξο ότι ο έμπειρος άσος θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.

Η Βραζιλία, πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει επίσης τη Χαϊτή και τη Σκωτία στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.