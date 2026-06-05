Το άψογο σερβίρισμα του Φουρνιέ στον Πίτερς (vid)
Σε μεγάλα κέφια ο Φουρνιέ που έβγαλε πάσα στον Πίτερς, τέτοια που θα ζήλευε μέχρι και ο Μάτζικ Τζόνσον. Δείτε το βίντεο.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πάσα α λα NBA έβγαλε ο Εβάν Φουρνιέ στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου του, δεύτερου τελικού της GBL που διεξάγεται στο «T-Center».
Από επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή ο Γάλλος φόργουορντ… έπιασε στον ύπνο την άμυνα των πράσινων «σερβίροντας» μια πάσα… πάρε βάλε στον Άλεκ Πίτερς που σκόραρε άνετα κοντά στο καλάθι.
- Ορεξάτος ο Βάργκα, με δυο γκολ κόντρα στη Φινλανδία (vid)
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πονάει, θα δούμε για το Game 3»
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τα πάντα λάθος, κάποιοι παίκτες υστέρησαν»
- Αταμάν: «Σταματήσαμε Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, MVP ο Χέιζ-Ντέιβις»
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του τρίτου τελικού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Οι «πράσινοι» έκαναν τον 1-1 με οδηγό τον Χέιζ-Ντέιβις
- Το άψογο σερβίρισμα του Φουρνιέ στον Πίτερς (vid)
- Θεαματικό καλάθι από τον Σορτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις