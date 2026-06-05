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Σαρωτικός ο Παπανικολάου με 7 σερί πόντους (vid)
Μπάσκετ 05 Ιουνίου 2026, 21:29

Σαρωτικός ο Παπανικολάου με 7 σερί πόντους (vid)

Ασταμάτητος ο Παπανικολάου που πέτυχε τους πρώτους 7 πόντους που σκόραρε ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν το παιχνίδι με 7-0, με τον Κώστα Παπανικολάου να πετυχαίνει και τους 7 πόντους των Πειραιωτών.

Ο διεθνής φόργουορντ σκόραρε δύο δίποντα και ένα τρίποντο για το 7-0 του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να εκμεταλλεύονται την αστοχία των γηπεδούχων και να παίρνουν προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο:

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