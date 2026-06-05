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Τζέιμς Χάντι: Νεκρός ο γνωστός ηθοποιός- Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του
Culture Live 05 Ιουνίου 2026, 07:51

Τζέιμς Χάντι: Νεκρός ο γνωστός ηθοποιός- Τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του

Ο Τζέιμς Χάντι :σύμφωνα με αξιωματούχους, δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του την Τετάρτη (04.06.2026) σε ένα σπίτι στην Ταρζάνα.

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Ο Τζέιμς Χάντι, βετεράνος ηθοποιός που είχε εμφανιστεί στο «Top Gun: Maverick», το «Τζουμάντζι» και πολλούς τηλεοπτικούς ρόλους, δολοφονήθηκε την Τετάρτη στη συνοικία Ταρζάνα του Λος Άντζελες, σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, κατά την αστυνομία δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του. Ο ύποπτος, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, συνελήφθη και προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για δολοφονία.

Η ομολογία της δολοφονίας του

«Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας» είπε ο 44χρονος δράστης στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στην κατοικία του ηθοποιού, όπου εντόπισαν τον 81χρονο αναίσθητο στην μπροστινή αυλή, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

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Λίγο αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να πλησίασε τους αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει την περιοχή και να τους δήλωσε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν. Ο 44χρονος συνελήφθη επί τόπου και πλέον κρατείται, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Τζέιμς Χάντι: Η καλλιτεχνική διαδρομή – περισσότερες από 150 υποκριτικές δουλειές

Ο Τζέιμς Χάντι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στη διάρκεια της 40χρονης πορείας του συμμετείχε σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από ταινίες όπως το «Jumanji», όπου υποδύθηκε τον εξολοθρευτή εντόμων, το «Logan», αλλά και το πρόσφατο «Top Gun: Maverick». Παράλληλα, είχε σημαντικές παρουσίες σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα «NYPD Blue», «Alias», «The West Wing», «Castle» και «The X-Files».

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι του θεάτρου απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό.

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