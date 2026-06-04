Παίκτης της Βιλερμπάν ο Σιλβέν Φρανσίσκο

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Η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ τινάζει την μπάνκα στον αέρα, φτιάχνοντας ομάδα η οποία θα χτυπάει στα… ίσια τόσο την οκτάδα της Euroleague, όσο και τα επόμενα Final Four!

Το πρωί της Πέμπτης (4/6) το «BasketNews» έκανε λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα την ίδια μέρα ήρθε η εξέλιξη από το Eurohoops. Όπως αναφέρθηκε ο Φρανσίσκο έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τους Γάλλους και αναμένεται να λάβει 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Τον παίκτη ήθελε και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ωστόσο ο Γάλλος παίκτης επιστρέφει στην πατρίδα του.

Φυσικά, πρόκειται για το υψηλότερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ever στο γαλλικό μπάσκετ, με τον άλλοτε παίκτη του Περιστερίου να… κεφαλαιοποιεί την εκπληκτική σεζόν του (16,5 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά ματς), που τον έφερε μέχρι την κορυφαία πεντάδα της Euroleague.