Ο Βασίλης Κώστας μιλά για τι τον εμπνέει στην ηπειρωτική μουσική

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Βασίλης Κώστας μας παρουσιάζει το νέο προσωπικό του album, με τίτλο «Léna», μας αποκαλύπτει σε ποιον το αφιερώνει, μιλά για την παραδοσιακή μουσική και για τις ρίζες του από την Ήπειρο.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής συμμετέχει στη συναυλία «Η Ήπειρος ανεβαίνει στο Ηρώδειο», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Το αφιέρωμα Ήπειρος με τον Βασίλη Κώστα, τον Κώστα Τζίμα, τον Αντώνη Κυρίτση και τον θρυλικό Πέτρο Χαλκιά δεν θα λειτουργήσει ως συναυλία γιατί είναι μνήμη. όπως αναφέρουν οι συντελεστές.

Η ηπειρώτικη μουσική μ’ αυτή τη χαρμολύπη της είναι σαν να ‘ταν προορισμένη κάποτε ν’ ακουστεί σ’ αυτό το Ωδείο. Βραδιά που πας για να θυμηθείς κάτι που ξέρεις ότι θυμάσαι.

Πώς προέκυψε το νέο σας album με τίτλο «Léna»;

«Το «Léna» είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής και καλλιτεχνικής διαδρομής.

Τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να ζήσω, να μαθητεύσω και να δημιουργήσω ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, να συνεργαστώ με σπουδαίους μουσικούς και να αναζητήσω τη δική μου φωνή ως συνθέτης.

Τα κομμάτια του δίσκου γεννήθηκαν μέσα από αυτή τη διαδρομή και βρίσκονται ανάμεσα στην ελληνική παράδοση, τη σύγχρονη δημιουργία και τον αυτοσχεδιασμό.

Δεν προσπάθησα συνειδητά να συνδυάσω διαφορετικούς κόσμους.

Αυτή είναι η μουσική γλώσσα που προέκυψε φυσικά μέσα από τα ακούσματα και τις εμπειρίες μου.»

Πρόκειται για το πρώτο προσωπικό σας album το οποίο και αφιερώνετε στη μητέρα σας

«Είναι ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος ως συνθέτης και είναι αφιερωμένος στη μητέρα μου, Λένα.

Η απώλειά της, αλλά κυρίως η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια, σημάδεψε βαθιά τη ζωή μου και με έναν τρόπο αυτός ο δίσκος έγινε ένας τρόπος να τιμώ πάντα τη μνήμη της μέσα από τη μουσική.

Είναι μια πολύ προσωπική δουλειά, στην οποία προσπάθησα να καταθέσω με απόλυτη ειλικρίνεια τις μελωδίες, τις σκέψεις και τους αυτοσχεδιασμούς μου.»

Τι θα ακούσουμε;

«Το «Léna» περιλαμβάνει δέκα πρωτότυπες συνθέσεις. Η μουσική κινείται ανάμεσα στην ελληνική παράδοση, τη μεσογειακή μουσική και τη σύγχρονη τζαζ.

Υπάρχουν στοιχεία αυτοσχεδιασμού, λυρισμού και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας, αλλά πάνω απ’ όλα πρόκειται για μουσική που αφηγείται πραγματικές ιστορίες, σχέσεις ανθρώπων και συναισθήματα.»

Πώς συνδυάζετε τα δύο είδη μουσικής, το λαούτο και την τζαζ;

«Το λαούτο είναι για μένα η φωνή μου, το όχημα που με βοηθά να εκφράζομαι μουσικά.

Δεν σκέφτομαι τόσο τον συνδυασμό διαφορετικών ειδών μουσικής, αν και η παραδοσιακή μουσική και η τζαζ έχουν πολλά κοινά στοιχεία, όπως ο αυτοσχεδιασμός, η προσωπική έκφραση και η βαθιά σύνδεση με την κοινότητα.

Το λαούτο κουβαλά μια πολύ μεγάλη παράδοση και προσπαθώ να αναδείξω τις δυνατότητές του τόσο μέσα στα πλαίσια της ελληνικής μουσικής όσο και σε σύγχρονα μουσικά περιβάλλοντα, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του.»

Πώς νιώσατε όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας στα Grammy;

«Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και μεγάλη τιμή.

Περισσότερο όμως το είδα ως αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας και των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκα.

Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω να δουλεύω με αφοσίωση και να πιστέψω ακόμη περισσότερο ότι η μουσική είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο που μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά, πέρα από σύνορα και πολιτισμούς που φαινομενικά τους χωρίζουν.»

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Πετρολούκα Χαλκιά.

«Ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και για μένα κάτι πολύ περισσότερο από ένας σπουδαίος μουσικός.

Υπήρξε μέντορας, δάσκαλος και οικογένεια.

Μέσα από τη σχέση μας εξελίχθηκα ως μουσικός, αλλά έμαθα και στην πράξη τρόπους να αντιμετωπίζεις την τέχνη και τη ζωή με σεβασμό, ταπεινότητα και αλήθεια.

Η παρουσία του θα με συνοδεύει πάντα.»

Ποια είναι η γνώμη σας για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, μιας και η καταγωγή σας είναι από την Ήπειρο;

«Πιστεύω ότι η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι ένας ζωντανός θησαυρός. Δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο στο παρελθόν.

Έχει τη δύναμη να εμπνέει νέες γενιές μουσικών και δημιουργών και να συνομιλεί με τη σύγχρονη εποχή.

Η Ήπειρος ειδικότερα διαθέτει μια μοναδική μουσική γλώσσα, με τεράστιο συναισθηματικό και καλλιτεχνικό βάθος, την οποία είχα την τύχη να βιώσω από μικρή ηλικία μέσα στην οικογένειά μου και στα χωριά μας, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμούσαν και συνεχίζουν να εκτιμούν την αξία της.»

Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σας όνειρα;

«Να συνεχίσω να δημιουργώ μουσική με ειλικρίνεια και ουσία, χωρίς να χάνω την επαφή με τις ρίζες μου.

Ένα μεγάλο μου όνειρο είναι να δω την ηπειρώτικη μουσική να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στη διεθνή σκηνή, όχι ως κάτι εξωτικό ή μουσειακό, αλλά ως μια ζωντανή καλλιτεχνική γλώσσα που μπορεί να εμπνέει, να εξελίσσεται και να συνομιλεί ισότιμα με άλλες μουσικές παραδόσεις του κόσμου.

Παράλληλα, θεωρώ πολύ σημαντικό να δημιουργούνται ευκαιρίες για νέους μουσικούς μέσα από εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες που θα τους βοηθήσουν να βρουν τη δική τους φωνή.»

Είναι εύκολο για έναν Έλληνα καλλιτέχνη η διεθνής καριέρα;

«Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πολλή δουλειά, επιμονή και υπομονή.

Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες από ποτέ για να επικοινωνήσει κανείς τη δουλειά του σε διεθνές επίπεδο.

Το σημαντικό είναι να παραμένει αυθεντικός και να έχει κάτι προσωπικό να πει. Τελικά, αυτό είναι που αγγίζει τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη χώρα ή τη γλώσσα τους.»