Το όμορφο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τις στιγμές μετά τον τελικό της Euroleague

«Κάπου σε μια παλιά κασέτα…», είναι ο τίτλος ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με στιγμές εντός και εκτός παρκέ του T-Center, στο τέλος του τελικού της Euroleague, που βρήκε τους Πειραιώτες πρωταθλητές Ευρώπης.

Ένα βίντεο που ολοκληρώνεται με τον δακρυσμένο Σάσα Βεζένκοφ να κοιτάζει τον κόσμο των ερυθρολεύκων και μουσική υπόκρουση από τους ήχους του τραγουδιού «Σ’ Αγαπώ», που ερμηνεύουν Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακριβώς πριν από μια βδομάδα την κατάκτηση του ευρωπαϊκού στο ΟΑΚΑ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.