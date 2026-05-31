Το όμορφο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τις στιγμές μετά τον τελικό της Euroleague
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός με όσα έγιναν μετά το τέλος του τελικού της Euroleague, εντός και εκτός παρκέ.
«Κάπου σε μια παλιά κασέτα…», είναι ο τίτλος ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με στιγμές εντός και εκτός παρκέ του T-Center, στο τέλος του τελικού της Euroleague, που βρήκε τους Πειραιώτες πρωταθλητές Ευρώπης.
Ένα βίντεο που ολοκληρώνεται με τον δακρυσμένο Σάσα Βεζένκοφ να κοιτάζει τον κόσμο των ερυθρολεύκων και μουσική υπόκρουση από τους ήχους του τραγουδιού «Σ’ Αγαπώ», που ερμηνεύουν Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακριβώς πριν από μια βδομάδα την κατάκτηση του ευρωπαϊκού στο ΟΑΚΑ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
