O Ράις στηρίζει τους συμπαίκτες του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League

Μετά την ήττα στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, το κλίμα στην Άρσεναλ είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους φιλάθλους να κατακρίνουν έντονα τους παίκτες που αστόχησαν στις εκτελέσεις τους.

Ο lόγος για τους Έμπερε Έζε και Γκαμπριέλ Μανγκαλάες που αμφότεροι έστειλαν την μπάλα μακριά από την εστία, με τον αρχηγό της ομάδας, Ντέκλαν Ράις, να δείχνει την απόλυτη στήριξη στους συμπαίκτες του σε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Ράις για τους συμπαίκτες του μετά τον τελικό του Champions League:

«Είναι συνταρακτικό αυτό που συνέβη, αλλά όμως ας προσπαθήσουμε να το δούμε από μία διαφορετική οπτική γωνία, το πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Στο 63ο παιχνίδι μας σε όλες τις διοργανώσεις φέτος τους φτάσαμε στα πέναλτι. Εκεί είναι μια λοταρία. Ο Γκάμπριελ και ο ‘Εζε είναι συντετριμμένοι αλλά τους αγαπάμε, είμαστε όλοι μαζί τους. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.