Πότε έρχεται το νέο Ανακαινίζω – Οι δικαιούχοι και οι επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Μαΐου 2026, 08:29

Πότε έρχεται το νέο Ανακαινίζω – Οι δικαιούχοι και οι επιδοτήσεις

Το νέο “Ανακαινίζω” αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και με πόρους εξασφαλισμένους από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει εργαλείο που θα βοηθήσει να πέσουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα τα οποία σήμερα είναι κλειστά.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους και εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Νέο Ανακαινίζω: Οι δικαιούχοι και οι επιδοτήσεις

Το νέο “Ανακαινίζω” αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σ’ αυτό. Έτσι η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανέρχονταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τμ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

  Ανακαινίζω: Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Δύο θα είναι οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στην πρώτη φάση που προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Στη δεύτερη φάση που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης απο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει την πρώτη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος θα δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ακινήτων που ήδη κατοικούνται.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το βάρος της κάλυψης θα πέφτει περισσότερο στις δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και λιγότερο σ αυτές που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση καθώς βασικός στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλων κατοικιών στην αγορά. Εκτιμάται ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών - Ο λόγος

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Μεταβιβάσεις ακινήτων 30.05.26

Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Φαύλος κύκλος 30.05.26

Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας
Relationsex 31.05.26

Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας

Η ιδέα του «μοναδικού μεγάλου έρωτα» έχει διαμορφώσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι η ανθρώπινη ικανότητα για αγάπη είναι πολύ πιο σύνθετη

Σύνταξη
Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος
Από ... καρδιάς 31.05.26

Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος

Τα καρδιολογικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
À Paris 31.05.26

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων

Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει
Εξαρτήματα 2016 31.05.26

Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και παρουσίασαν εξαρτήματα από πύραυλο Ορέσνικ, τονίζουν πως οι ζημιές είναι μικρές, τα εξαρτήματα παλιά, όμως τα σημαντικά προβλήματα που θέτει είναι αξεπέραστα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Κόσμος 31.05.26

Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου - «Δεν συνάδει με τις αξίες μας» λέει ο στρατός

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

