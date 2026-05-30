Ο Ερνέστο Βαλβέρδε παίζει… κιθάρα σε παμπ του Μπιλμπάο (vid)

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποχώρησε από τον σύλλογο, ολοκληρώνοντας την τρίτη θητεία στον πάγκο του.

Ο Βάσκος τεχνικό φαίνεται να χρειάζεται ένα διάλλειμα από το ποδόσφαιρο, καθώς πριν λίγο καιρό απέρριψε μία προσφορά να αναλάβει το Άγιαξ, ο οποίος ενδιαφερόταν έντονα για να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Ο Βαλβέρδε δεν έχει κρύψει στο παρελθόν ότι είναι μεγάλος λάτρης της μουσικής, και όπως έχει δηλώσει και σε συνέντευξη του σε κάθε ευκαιρία βγάζει το προπονητικό του κουστούμι και αναλαμβάνει ρόλο κιθαρίστα στην μπάντα του.

Στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της Μπιλμπάο, η διοίκηση του έκανε δώρο μία κιθάρα την οποία φαίνεται να τη χρησιμοποίησε με τη πρώτη ευκαιρία. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού εντοπίστηκε σε ιρλανδική παμπ της πόλης να παίζει κιθάρα με το συγκρότημα του.

Δείτε το βίντεο με τον «κιθαρίστα» Βαλβέρδε: