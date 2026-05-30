Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
Μπάσκετ 30 Μαΐου 2026, 20:20

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)

Μπάσκετ 30 Μαΐου 2026, 20:20

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της Stoiximan GBL και προετοιμάζεται για αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Όπως ενημέρωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, την Κυριακή (31/5) στις 12:οο θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων στο κοινό της ομάδας για τα Game 1 και 2.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της STOIXIMAN GBL με αντίπαλο των ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR.

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι οι εξής:

Α ΤΕΛΙΚΟΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, 21:00

Γ ΤΕΛΙΚΟΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, 21:00

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του  www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Υπενθυμίζεται  ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών ΔΕΝ γίνονται.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr .  Για παιδιά κάτω των 15 ετών που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας ΠΡΩΤΑ το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ το παιδικό.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό / εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο GOV.gr Wallet.

  1. Για τους αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η ακόλουθη: αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό / εισιτήριο και όταν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο NON GREEK RESIDENT και στο βήμα της ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό / εισιτήριο και ΔΕΝ επιλέγουν το Skip, στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα να πάνε στα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες από 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα.  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ΕΠΙΛΟΓΗ EVENT TICKETS στην αρχική σελίδα της Gov.gr Wallet είναι μόνο για τους αλλοδαπούς. 

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και από τα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα να το κάνουν.

  1. Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ΔΕΝ πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) για να προχωρήσουν τη διαδικασία της ταυτοποίησης στο Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και τη προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν.  Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της Euroleague ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ΜέσωInternet: (https://www.olympiacossfp.gr/ ΜΕΛΗ – ΦΙΛΑΘΛΟΙhttps://membersolympiacos.gr/login​).
  • Από το γραφείο του Τμήματος Μελών & Φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από τη θύρα 19 – Εμπορική Στοά).
  • Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060.

Είσοδος παιδιών-Προσοχή!

Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση) στους αγώνες του Ολυμπιακού.  Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού.  Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για την παρακολούθηση των αγώνων, παρακαλούμε να συμπληρώνεται η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://www.olympiacosbc.gr/el/?option=com_rsform&view=rsform&formId=26,

συνοδευόμενη από βεβαίωση αναπηρίας, 2 ημέρες πριν από κάθε αγώνα :

  • κράτηση θέσης ΑμεΑ σε συγκεκριμένο τμήμα
  • κράτηση θέσης για αμαξίδιο.

Για κάθε αγώνα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητα στοιχεία για κάθε αίτημα θέσης ΑμεΑ:

  • Βεβαίωση ΚΕΠΑ για κάθε άτομο με αναπηρία, με σαφή αναφορά στον τίτλο του email αν αφορά θέση αμαξιδίου ή καθιστή θέση.
  • Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία, σαφώς αναγραφόμενα.
  • Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ συνοδού, επίσης σαφώς αναγραφόμενα.
  • Αιτήματα που δεν πληρούν όλα τα παραπάνω στοιχεία ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.
  • Απάντηση θα αποστέλλεται περίπου δύο (2) ημέρες πριν από τον αγώνα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, και το εισιτήριο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
  • Εφόσον τα αιτήματα είναι πάρα πολλά λόγω χρονικού περιορισμού δεν λαμβάνετε πάντα αρνητική απάντηση κατόπιν εξάντλησης εισιτηρίων.
  • Οι οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου αμαξιδίων θα αποστέλλονται μέσω email.

Η προσέλευση στο γήπεδο δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση.

Eπικοινωνία : 210 4527 600, fansdpt@olympiacosbc.gr».

