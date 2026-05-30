Φάτοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στο πρωτάθλημα και το αξίζαμε»
Ο προπονητής της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού Έλβις Φάτοβιτς μίλησε για την κατάκτηση του 40ού πρωταθλήματος από τους ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο με 17-12 και κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πόλο ανδρών.
Ο Έλβις Φάτοβιτς μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας πως η ομάδα του το άξιζε καθώς ήταν κυριαρχική όλη τη σεζόν.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Έλβις Φάτοβιτς:
«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Το αξίζαμε, καθώς θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε σε αυτή τη σειρά των playoffs και γενικότερα, στο φετινό πρωτάθλημα. Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Συγχαρητήρια σε όλους και φυσικά, σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους μας. Είναι σχεδόν αδύνατον να χάσεις με τέτοια στήριξη και τέτοιο κόσμο!
Δεν έχω λόγια… Ξεκινήσαμε το ματς εντυπωσιακά, σε απίστευτο επίπεδο, όμως στη συνέχεια, ρίξαμε λίγο τον ρυθμό μας και ο αντίπαλος βρήκε τον δικό του ρυθμό. Παρόλα αυτά, με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, δεν μπορούσαμε να χάσουμε αυτό το ματς και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσαμε με όμορφο τρόπο τις φετινές εγχώριες υποχρεώσεις μας, εδώ, στο γήπεδο μας, μπροστά σε αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο. Συνεχίζουμε, έχουμε μπροστά μας το Final-4».
