Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης
Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται σήμερα με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και το Mega προσφέρει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη.
Η ομάδα του Παρισιού κατέκτησε την περσινή σεζόν το τρόπαιο, συντρίβοντας στον τελικό την Ίντερ με 5-0 και οι Παριζιάνοι θέλουν να κάνουν το repeat. Να κατακτήσουν δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.
Απ’ την άλλη πλευρά η Άρσεναλ δεν έχει καταφέρει ποτέ να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει σήμερα να κατακτήσει το Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Ο τελικός έχει φαβορί κι αυτό είναι η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά προβλέψεις δεν χωράνε όταν μιλάμε για τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς όλα μπορούν να συμβούν.
Η καινοτομία του φετινού τελικού του Champions League είναι η ώρα έναρξης, καθώς ο αγώνας θα ξεκινήσει στις εφτά το απόγευμα.
H UEFA θέλει να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να παρακολουθήσουν τον τελικό της διοργάνωσης, αλλά και την δυνατότητα στους φιλάθλους να χρησιμοποιήσουν πιο άνετα τα μέσα μεταφοράς μετά το τέλος του τελικού.
Επίσης πολλοί φίλαθλοι των δύο ομάδων που ταξίδεψαν στην Βουδαπέστη, θα μπορούν να πάρουν πτήσεις λίγες ώρες μετά τον τελικό για να επιστρέψουν στις πατρίδες του.
Επίσης η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στοχεύει με την αλλαγή ώρας και στην αγορά της Ασίας καθώς ο τελικός θα μεταδοθεί μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί σε ασιατικές χώρες.
