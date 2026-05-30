Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Στο 63-0 το σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και στον τρίτο τελικό της Water Polo League και επικρατώντας με 17-12 του Παναθηναϊκού κατέκτησε το πρωτάθλημα για 40η φορά στην ιστορία του.

Οι Ερυθρόλευκοι «σκούπισαν» τους Πράσινους στους τελικούς, ενώ με τη σημερινή νίκη διεύρυναν το εντυπωσιακό σερί που τρέχουν απέναντι στο Τριφύλλι στο 63-0. Ένα σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Ένα σερί που διαρκεί δυόμιση δεκαετίες, με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο πόλο, γράφοντας ιστορία με το 61-0 που έχει απέναντι στους «πράσινους».

Ενα σερί που δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δεκάδες εγχώρια τρόπαια, αλλά και ευρωπαϊκά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά χρόνια έχοντας ομάδες που πάλευαν για τη σωτηρία.

Διαφορά επιπέδου ανάμεσα στις δύο ομάδες παραμένει μεγάλη, με τους παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς να φτάνουν στο 3-0 και να κατακτούν το πρωτάθλημα για μια ακόμα σεζόν, ενώ το επόμενο διάστημα θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν και το ευρωπαϊκό, στο Final Four, που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα (10-14/6).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έφτασε συνολικά τους 75 τίτλους: 40 πρωταθλήματα, 27 Κύπελλα, 5 Super Cup Ελλάδας, 2 LEN Champions League και 1 LEN Super Cup.

Οι συνολικοί τίτλοι των ομάδων

Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006).

Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950).

Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932).

Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990).

Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012).

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923).

* Η ΚΟΕ προσμετρά στους αριθμούς των πρωταθλημάτων της μόνο όσα έχουν διεξαχθεί υπό την αιγίδα της από το 1928 και έπειτα. Νωρίτερα είχαν διεξαχθεί τρία πρωταθλήματα (1923, 1926, 1927) υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.