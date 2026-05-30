Ανρί και Κιμπεμπέ «έφεραν» το τρόπαιο του Champions League στην Puskás Aréna
Οι δύο θρύλοι των Λονδρέζων και των Παριζιάνων έβαλαν την... κούπα με τα μεγάλα «αυτιά» στο κέντρο του γηπέδου.
Ο θρύλος της Άρσεναλ Τιερί Ανρί και ο ήρωας της Παρί Σεν Ζερμέν Πρεσνέλ Κιμπέμπε ήταν αυτοί που μετέφεραν το τρόπαιο του UEFA Champions League στον αγωνιστικό χώρο πριν από τον τελικό του Champions League.
Κατά παράδοση, δύο πρώην παίκτες των δύο φιναλίστ παρουσιάζουν το τρόπαιο πριν από τον τελικό. Πέρυσι, το αργεντίνικο δίδυμο Χαβιέρ Παστόρε και Χαβιέρ Ζανέτι παρέδωσε το πιο πολυπόθητο τρόπαιο της Ευρώπης πριν από τη συντριπτική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ Μιλάνου στο Μόναχο.
«Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την PSG σε αυτόν τον τελικό του Champions League. Ελπίζω να φέρει τύχη στην ομάδα και σε όλους τους Παριζιάνους οπαδούς» σημείωσε ο Κιμπέμπε, ο οποίος εντάχθηκε στην Qatar SC το περασμένο καλοκαίρι μετά τον πρώτο τίτλο του PSG στο Champions League.
Από την πλευρά του, ο Τιερί Ανρί θέλει να δει την αγαπημένη του ομάδα να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο, καθώς ο ίδιος στην προηγούμενη παρουσία του σε τελικό Champions League, τον Μάιο του 2006, δεν τα είχε καταφέρει κόντρα στην Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1.
Δείτε το βίντεο:
