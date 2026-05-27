Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)

Οι Θάντερ επικράτησαν των Σπερς με 127-114, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον, χρειάζονται άλλη μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς του NBA.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ξανά ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του SGA ήταν ο Καρούσο με 22 πόντους, προσφέροντας λύσεις στην επίθεση των Θάντερ.

Τα highlights στο Θάντερ – Σπερς

Για τους Σπερς, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο ο Στέφον Καστλ με 24 πόντους, ενώ Τζούλιαν Σαμπανιέ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσαν 22 και 20 αντίστοιχα.

«Αγκάθι» για τους φιλοξενούμενους ήταν η αστοχία από την περιφέρεια, καθώς είχαν μόλις 12 στα 41 τρίποντα.

Καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης ήταν το δεύτερο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου οι Θάντερ σημείωσαν 40 πόντους και η διαφορά «ξέφυγε».

Οι Σπερς προσπάθησαν να πλησιάσουν στο σκορ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν κυριαρχοί του αγώνα και με όπλο την επιθετική πολυφωνία, εξασφάλισαν με άνεση τη νίκη.

Οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στο Game 6 στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς θα τα δώσουν όλα για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης.