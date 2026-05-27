Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)
Οι Θάντερ υπέταξαν τους Σπερς με 127-114, έκαναν το 3-2 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του NBA.
- «Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
- Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ
- Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν
- «Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι Θάντερ επικράτησαν των Σπερς με 127-114, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον, χρειάζονται άλλη μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς του NBA.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ξανά ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του SGA ήταν ο Καρούσο με 22 πόντους, προσφέροντας λύσεις στην επίθεση των Θάντερ.
Τα highlights στο Θάντερ – Σπερς
Για τους Σπερς, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο ο Στέφον Καστλ με 24 πόντους, ενώ Τζούλιαν Σαμπανιέ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσαν 22 και 20 αντίστοιχα.
«Αγκάθι» για τους φιλοξενούμενους ήταν η αστοχία από την περιφέρεια, καθώς είχαν μόλις 12 στα 41 τρίποντα.
Καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης ήταν το δεύτερο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου οι Θάντερ σημείωσαν 40 πόντους και η διαφορά «ξέφυγε».
Οι Σπερς προσπάθησαν να πλησιάσουν στο σκορ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν κυριαρχοί του αγώνα και με όπλο την επιθετική πολυφωνία, εξασφάλισαν με άνεση τη νίκη.
Οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στο Game 6 στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς θα τα δώσουν όλα για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης.
- UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία
- Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)
- Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»
- Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη κοντράρονται στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος
- Το κόλπο γκρόσο της Μπάρτσα με το νέο «διαμάντι» της Βραζιλίας
- Φάτοβιτς: «Το σκορ είναι 1-0 και τίποτα περισσότερο – Συνεχίζουμε δυνατά»
- Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
- Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο (pic+vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις