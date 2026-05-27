27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
ΕΛ.Α.Σ: το μανιφέστο, το όνομα και η σημασία του για τον δημοκρατικό χώρο
Editorial 27 Μαΐου 2026, 08:00

ΕΛ.Α.Σ: το μανιφέστο, το όνομα και η σημασία του για τον δημοκρατικό χώρο

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το πρώτο κρίσιμο βήμα. Και το όνομα συμπυκνώνει τη στρατηγική που επιλέγει για την ανασύνθεση του δημοκρατικού χώρου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στην πολιτική όπως και στη ζωή τα ονόματα μετράνε. Ακόμη περισσότερο μετράει το εάν ανταποκρίνεσαι όντως σε αυτό στο οποίο παραπέμπει το όνομά που επιλέγεις. Ή, τουλάχιστον, το να έχεις επίγνωση των δεσμεύσεων και της ευθύνης που το όνομα που διαλέγεις συνεπάγεται.

Ο Αλέξης Τσίπρας διέψευσε όλους εκείνους που πίστεψαν ότι το όνομα που θα διάλεγε για τη νέα προσπάθεια που τώρα απλώς ξεκινά και επίσημα – γιατί όλοι ξέρουμε ότι η πραγματική πολιτική δουλειά σε όλη την Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό – θα ήταν ένα «υπερβατικό» όνομα που δεν θα παρέπεμπε σε κάποια ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση, ή ένα όνομα που θα ήταν μια «μεταφορά» για αυτό που προσπαθεί να κάνει (θυμηθείτε πόσο είχε ακουστεί και η Ιθάκη κι η Πυξίδα). Αντιθέτως, επιλέγει ένα όνομα που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνει.

Γιατί όταν έχει πει ότι έχει δυο χρώματα, το γαλάζιο της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, τότε έπρεπε και η Ελλάδα να βρει θέση στο όνομα και η Αριστερά. Δηλαδή, να μην αποσιωποιηθεί ούτε η ανάγκη για έναν νέο πατριωτισμό, ούτε και το γεγονός ότι δεν είμαστε στο «τέλος των ιδεολογιών» και μέσα στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, πολιτικές και ιδεολογικές, ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά.

Και βέβαια όταν προτείνει ότι πρέπει να συναντηθούν στο σχέδιο για μια νέα Μεταπολίτευση όλα τα ρεύματα της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, η ριζοσπαστική αριστερά και η πολιτική οικολογία δεν θα μπορούσε να λείπει και η συμπαράταξη, ακριβώς για να υπογραμμίσει ότι είναι μια συνάντηση και μια διαδικασία ανασύνθεσης.

Όσο για το ΕΛ.Α.Σ., πάλι εξυπηρετεί τη στρατηγική που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί επιστρέφει στην κορυφαία στιγμή της ελληνικής δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, στην εποποιία του ΕΑΜ , του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, τότε που η αριστερά, κομμουνιστική και μη, ενώθηκε μαζί με ανθρώπους που ερχόταν από την παράδοση του βενιζελισμού, σε ένα εγχείρημα που κατάφερε να ενώσει και να σώσει τον λαό.

Προφανώς και ένα κόμμα δεν κρίνεται μόνο από τους συμβολισμούς του ονόματος, αλλά από αυτό που λέει και προτείνει. Και όσο και εάν ισχύει ότι μια αρχική διακήρυξη εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να απαντήσει τα πάντα, εντούτοις ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να πει πολλά με αυτή την παρουσίαση.

Καταρχάς θύμισε μια μεγάλη αλήθεια: η δημοκρατική και προοδευτική πολιτική δεν είναι κάτι που κάποιοι σκέφτονται σε ένα γραφείο, ούτε πρόκειται για την εξειδίκευση κάποιων αφηρημένων αξιών. Οφείλει να προκύπτει από ανάγκες, τις αγωνίες και τους αγώνες του ίδιου του λαού και όλων των αιτημάτων, αλλά και των οραμάτων που αναδύονται εκεί. Δηλαδή, οφείλει να είναι μια πολιτική «από τα κάτω» ουσιωδώς: να εκπροσωπεί τους από κάτω» αλλά και να μπορεί να καθιστά τους «από κάτω» συμμέτοχους και συνυπεύθυνους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Έπειτα σκιαγράφησε τις μεγάλες αλλαγές πολιτικής που χρειάζονται, ώστε η δικαιοσύνη και η δημοκρατία να επιστρέψουν στην ελληνική πολιτική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα σταματήσει τη σημερινή καθοδική πορεία και τον κίνδυνο να βρεθούμε στον πάτο των δεικτών πραγματικής σύγκλισης και ουσιαστικά στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, συναγωνιζόμενοι χώρες όπως η Βουλγαρία. Ούτε παρέλειψε να πει αυτά που θα έπρεπε και η τωρινή κυβέρνηση να υπογραμμίσει, όπως για παράδειγμα ότι γενοκτονία κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα, μια κυβέρνηση που υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης δεν παραλείπουν να εξυμνήσουν.

Και βέβαια είπε, με τον δικό του τρόπο, ότι ως προς τον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης, τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που αναζητούν μια πραγματικά προοδευτική πολιτική απέναντι στις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τους ανθρώπους της καθημερινής αγωνίας και του καθημερινού αγώνα «κανείς δεν περισσεύει», ζητώντας τους πολύ απλά να γίνουν μέλη της νέας προσπάθειας.

Πάνω από όλα απάντησε σε όσους τον θέλουν είτε να κάνει προσπάθεια να γυρίσει ο χρόνος πίσω στην περασμένη δεκαετία, είτε να επιχειρεί ένα rebranding σε μια πιο «συστημική» εκδοχή. Και απάντησε δείχνοντας ότι εξακολουθεί να βλέπει τη μεγάλη εικόνα των τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων, της οικολογικής καταστροφής, των γεωπολιτικών κινδύνων και της υπονόμευσης της δημοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα, ότι καταλαβαίνει τις μεγάλες διαιρέσεις, ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη για βαθιές προοδευτικές τομές και μέτρα που να μπορούν να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη και ότι επιμένει σε μια αντίληψη της πολιτικής που συνδυάζει τον ρεαλισμό και την επίγνωση των δυσκολιών της διακυβέρνησης, με την επιμονή ότι η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να πάει πραγματικά η κοινωνία μπροστά.

Ο Αλέξης Τσίπρας του 2026 δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας του 2015. Και έτσι πρέπει. Άλλες οι απαιτήσεις σε μια κοινωνία που ήταν σε εξέγερση ενάντια στα Μνημόνια, τη χειρότερη στιγμή της «Ενωμένης Ευρώπης», άλλες οι απαιτήσεις σήμερα, μετά από επτά σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης από το σύστημα εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την συστηματική περιφρόνηση των θεσμών, την έκρηξη των ανισοτήτων, αλλά και τη δυσπιστία των πολιτών για τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα.

Προφανώς και δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τον αξιακό του πυρήνα, άνθρωπος της αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης παραμένει και όποιος άκουσε την ομιλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον παλιό «καταληψία» αλλά και τον άνθρωπο που έπεισε μια κοινωνία να υψώσει το ανάστημά της στο Δημοψήφισμα. Όμως, μετά την εμπειρία της διακυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, αλλά και μετά τον αναστοχασμό που αποτυπώθηκε στην «Ιθάκη», προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εξουσία με πιο ώριμο τρόπο, χωρίς να την αντιλαμβάνεται ως τρόπαιο και μην ξεχνώντας ότι στην προοδευτική πολιτική τη διαφορά την κάνει η λαϊκή κινητοποίηση και πόσο θέλουν να βάλουν πλάτη οι άνθρωποι για «να γυρίσει ο ήλιος». Γιατί αντιλαμβάνεται ότι για να διαμορφωθεί ο πολιτικός και εκλογικός συσχετισμός που θα φέρει την πολιτική αλλαγή (και άρα, όπως τόνισε, την αλλαγή πολιτικής) θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως κάτι πολύ παραπάνω από απλούς ψηφοφόρους.

Και από ό,τι φάνηκε από το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Θησείο, είναι πολλές και πολλοί αυτοί που ανταποκρίνονται και θέλουν να βοηθήσουν. Και ίσως αυτό, τελικά, να είναι και το πιο σημαντικό.

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Editorial 20.05.26

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

