26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Ο Φουρνιέ στην Equipe για την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού: «Περήφανος και συγκινημένος για αυτό τον τίτλο»
Euroleague 26 Μαΐου 2026, 14:44

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στην γαλλική Equipe για την πολυπόθητη κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Συνέντευξη στην γαλλική Equipe έδωσε ο Εβάν Φουρνιέ, στον απόηχο της κατάκτησης της Euroleague, με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναφέρθηκε στην πολυπόθητη κατάκτηση του τροπαίου, την σχέση του με τον κόσμο και την ομάδα, αλλά και το μέλλον του στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ στην Equipe:

Για τον Σέρτζιο Σκαριόλο: «Είμαι τόσο κουρασμένος, περνάνε τόσα πράγματα από το μυαλό μου, αλλά το πρώτο είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Τι προπονητής! Τι κόουτς σε νοκ άουτ ματς. Του το είπα κιόλας. Είναι εφιάλτης να παίζεις απέναντί του. Είναι εκνευριστικά ακριβής στο πλάνο του. Όπως κι εκείνος, έτσι και οι παίκτες της Ρεάλ ήταν μαχητικοί».

Για την πολυπόθητη κατάκτηση και την σχέση του με τον κόσμο και την ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν σβήνει όσα πέρασα, τις απογοητεύσεις και τις δεύτερες θέσεις. Όμως είμαι περήφανος και συγκινημένος που είδα τη μητέρα μου να κλαίει, τη γυναίκα μου να ζει αυτές τις στιγμές και που μπορώ να προσφέρω αυτόν τον τίτλο σε έναν ολόκληρο λαό. Δεν νιώθω ανακούφιση, αλλά ευτυχία. Η σύνδεσή μου με τους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι μοναδική. Αυτό που μου δίνουν από την πρώτη μέρα δεν το έχω ξαναζήσει. Και τώρα που κερδίσαμε, μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αλλάζει επίπεδο η σχέση μου με τον σύλλογο. Είμαι εδώ δύο χρόνια και έχω ακόμη δύο στο συμβόλαιό μου. Το μόνο μέρος που έμεινα περισσότερο ήταν το Ορλάντο, επτά χρόνια. Ίσως ξεπεράσω αυτό το διάστημα με τον Ολυμπιακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να κλείσω εδώ την καριέρα μου».

Για την πίεση του τελικού: «Είναι δύσκολο να το περιγράψω. Νιώθεις ότι οι άλλοι αρχίζουν να αγχώνονται. Εγώ είμαι εκεί γι’ αυτό. Είναι η δουλειά μου. Από μικρός αυτό κάνω. Μου έχουν προσάψει στο παρελθόν, ειδικά με τη Γαλλία, ότι κάποιες φορές πιέζω καταστάσεις. Ίσως να μην παίρνω πάντα τη σωστή απόφαση, αλλά δεν μπορώ να κάνω πίσω και να βλέπω την ομάδα μου να χάνει. Δεν μπορώ να είμαι θεατής. Πρέπει να είμαι πρωταγωνιστής».

Για το μέλλον του στον Ολυμπιακό: «Πρώτα θέλουμε το πρωτάθλημα Ελλάδας… Οι “Πράσινοι” μας περιμένουν! Όταν έκανα εκείνο το tweet το 2022, δεν περίμενα ότι η καριέρα μου θα άλλαζε τόσο γρήγορα. Τότε ερχόμουν από εξαιρετική χρονιά στους Νικς και είχα σπάσει ρεκόρ 30 ετών. Μέσα σε έναν χρόνο πέρασα από το να σπάω ρεκόρ στο να μην παίζω καθόλου. Το 2024 παρουσιάστηκε αυτή η πρόκληση και την άρπαξα αμέσως. Ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στον Ολυμπιακό».

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Ελλάδα 26.05.26

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της

Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Κόσμος 26.05.26

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

