Το story του Βεζένκοφ με το τραπεζάκι και τo τρόπαιο της Euroleague (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός σήκωσε την Euroleague με το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center» προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του σε όλη την Ελλάδα.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του τελικού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ που «χτύπησε» με ανάρτηση στα social media λίγες ώρες μετά τον «ερυθρόλευκο» θρίαμβο.

Συγκεκριμένα, ο MVP της κανονικής περιόδου ανέβασε στόρι στο instagram με την κούπα της Euroleague και τα ατομικά βραβεία που κέρδισε τη φετινή σεζόν, τοποθετημένα σε ένα μικρό τραπεζάκι.

Μία ανάρτηση με νόημα από τον Βούλγαρο άσο μετά από όσα έχουν προηγηθεί σε όλη τη σεζόν.

Η ανάρτηση του Βεζένκοφ για τη Euroleague: