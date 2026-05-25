Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα (pic)
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό του πρώην ερυθρόλευκου, Παρασκευά Άντζα.
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον πρώην παίκτη της ομάδας.
«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. pic.twitter.com/WJjW3bJ9rg
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 25, 2026
